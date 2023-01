Λαόθ: Μετά το ρεκόρ καρτών σε Μουντιάλ, έκανε ρεκόρ και στη La Liga!

Ο Ματέου Λαόθ έσπασε το ρεκόρ καρτών στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας στο ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ, με 16 κάρτες!

Ο Ματέου Λαόθ έγραψε...ιστορία στο Ολλανδία - Αργεντινή, αφού έδειξε 16 κίτρινες κάρτες και 1 κόκκινη (στον Ντένζελ Ντάμφρις) καθιστώντας τον προημιτελικό του Μουντιάλ ως το παιχνίδι με τις περισσότερες κάρτες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το απόγευμα του Σαββάτου (31/12) ο πάντα αμφιλεγόμενος διαιτητής ήταν, δυστυχώς, ο κύριος πρωταγωνιστής του καταλανικού ντέρμπι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Εσπανιόλ.

Ο Βαλένθιος διαιτητής έδειξε 14 κίτρινες κάρτες και 2 κόκκινες κάρτες στο ματς που διεξήχθη στο Καμπ Νου, σπάζοντας το ρεκόρ των περισσότερων κίτρινων καρτών σε αγώνα της Πριμέρα Ντιβιζιόν (το κατείχε ο ίδιος)!

At least this referee Mateu Lahoz is consistent!! This is the last two games he has refereed!!! Lots of yellow & red cards!!! pic.twitter.com/aOzNUP88vG