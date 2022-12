Λαπόρτα για Μέσι: «Ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν μπορούμε να δημιουργούμε προσδοκίες για την επιστροφή του»

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι έπλεξε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζόαν Λαπόρτα, που τόνισε πως όσο κι αν επιθυμεί να δει ξανά τον Αργεντινό στα Μπλαουγκράνα, δεν μπορεί να δώσει πολλές ελπίδες στους φίλους της ομάδας.

Ο Λιονέλ Μέσι σκαρφάλωσε στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό βουνό, κατέκτησε το Μουντιάλ με την Αργεντινή και ολοκλήρωσε το «χρυσό» παλμαρέ του. Φυσικά, στη Βαρκελώνη πανηγύρισαν την επιτυχία του άλλοτε ηγέτη της ομάδας τους, εκφράζοντας έστω και έμμεσα την επιθυμία τους να τον δουν να επιστρέφει στον σύλλογο που έγινε συνώνυμο του ονόματός του.

Ο Τζόαν Λαπόρτα πάντως, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, σε συνέντευξή του στο BarcaTV εν μέσω των εξελίξεων για το μέλλον του Μέσι και της φημολογούμενης συμφωνίας τού με την Παρί Σεν Ζερμέν για ανανέωση, δήλωσε πως όσο κι αν θα ήθελε ο Αργεντινός να επιστρέψει στους Μπλαουγκράνα, δεν θα μπορούσε μπορούσε να δημιουργήσει μάταιες προσδοκίες στους οπαδούς της, αποθεώνοντάς τον παράλληλα ως ποδοσφαιριστή.

Barça president Laporta: “Messi is the best player of all time. He’s Barça fan, his heart beats for Barça… so the links are normal”, tells BarçaTV 🔵🔴 #FCB



“Will Messi return? He’s PSG player. We’d love to have Leo back here one day — but we will see”. pic.twitter.com/FSH6WNAWzZ