Η σουρεαλιστική κόκκινη του Λαόθ στον Κανάλες που δεν είχε αποβληθεί ποτέ στην καριέρα του (vid)

Ο Σέρχιο Κανάλες αποβλήθηκε για πρώτη φορά σε 360 ματς καριέρας και ουδείς κατάλαβες γιατί...

Έκπληξη προκάλεσε η αποβολή του Σέρχιο Κανάλες στη «λευκή» ισοπαλία της Κάντιθ και της Μπέτις στο «Nuevo Mirandilla». Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο άσος των «βερδιμπλάνκος» αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη από τον Ματέου Λαόθ, κάτι που συμβαίνει για για πρώτη φορά σε 360 αγώνες στην καριέρα του!

Ο πασίγνωστος Ισπανός ρέφερι, σημείωσε στα πρακτικά ότι η πρώτη κίτρινη ήταν για "διατύπωση παρατηρήσεων σε διαιτητικές αποφάσεις" και η κόκκινη για "επανάληψη στις παρατηρήσεις του σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις μετά από προειδοποίηση».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Marca, η πρώτη προειδοποίηση ήρθε όταν ζήτησε να προστεθεί ακόμη 1 λεπτό έξτρα χρόνου λόγω επιπρόσθετων καθυστερήσεων στη ροή τους ματς, αν και όπως φαίνεται στις εικόνες, ο Κανάλες το έκανε ήρεμα και χωρίς να κάνει επιθετικές χειρονομίες. Και εδώ έρχεται η έκπληξη.

Ο Λαόθ τον προειδοποίησε ότι αν συνεχίσει με τους ισχυρισμούς του θα του έδειχνε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, ατάκα στην οποία ο ποδοσφαιριστής της Μπέτις απάντησε: «Εντάξει, αλλά μην με ρωτάς τότε για προσωπικά θέματα», όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες. Αυτή η απάντηση προκάλεσε την αποβολή του παίκτη!

Η συνομιλία τους είχε ως εξής:

- Κανάλες: «Μπορείς να δώσεις ένα ακόμα λεπτό»

- Λαόθ: «Αν συνεχίσεις να μου μιλάς, θα σε αποβάλλω»

- Κανάλες: «Αν δεν μπορώ να μιλάω, τότε μη με ρωτάς άλλος για προσωπικά θέματα»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Informa @ellarguero | La conversación entre Mateu Lahoz y Sergio Canales, que propició su expulsión 💬



S: "Podrías dar un minuto más"



M: "Si me sigues hablando, te expulso"



S: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales"



🟥 Ahí es cuando le expulsa. pic.twitter.com/JKg0EG7BAA