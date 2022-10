Πέρεθ: «Δεν διαβάζω τις ιστορίες για Μπαπέ, έχουμε υπέροχο μέλλον με Βινίσιους και Ροντρίγκο»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ρωτήθηκε στο περιθώριο της εκδήλωσης της Χρυσής Μπάλας για τις φήμες για τον Κιλιάν Μπαπέ και τόνισε πως δεν δίνει σημασία και πως είναι ικανοποιημένος με τους Ροντρίγκο και Βινίσιους.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις ερωτήσεις για το θέμα των τελευταίων ημερών, που δεν είναι άλλο από τις φήμες που θέλουν τον Κιλιάν Μπαπέ να ζήτησε να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν, αν και ο ίδιος το διέψευσε χθες (17/10).

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ τόνισε πως δεν τον έχουν κουράσει, γιατί δεν τις διαβάζει καν ενώ επεσήμανε πως οι Μαδριλένοι έχουν λαμπρό μέλλον με τους Βινίσιους και Ροντρίγκο, οι οποίοι είναι ικανοί να κερδίσουν μέχρι και την Χρυσή Μπάλα.

Αναλυτικά η απάντηση του Φλορεντίνο Πέρεθ:

«Όχι, δεν έχω κουραστεί με τις φήμες για τον Κιλιάν Μπαπέ, δεν διαβάζω καν αυτές τις ιστορίες για τον Μπαπέ. Έχουμε ένα υπέροχο μέλλον με τους Βινίσιους και Ροντρίγκο, είναι κορυφαίοι παίκτες, μπορούν να κερδίσουν την Χρυσή Μπάλα».

Για την ρήτρα στο συμβόλαιο του Έρλινγκ Χάαλαντ:



«Ρήτρα για τον Χάαλαντ; Εγώ δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Εμείς έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στην Ρεάλ Μαδρίτης».

