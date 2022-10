Μπενζεμά: «Είμαι περήφανος, αυτή είναι η Χρυσή Μπάλα του λαού» (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά στις δηλώσεις του μετά την παραλαβή της Χρυσής Μπάλας ήταν εμφανώς συγκινημένος, εξέφρασε την υπερηφάνεια και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν έμεινε εκτός εθνικής Γαλλίας.

Η αναγνώριση άργησε αλλά ήρθε για τον Καρίμ Μπενζεμά! Σε ηλικία 34 χρονών και 302 ημερών ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα. Ο διεθνής επιθετικός έζησε το όνειρο του και πήρε το βραβείο από τον παιδικό του ήρωα και πρώην προπονητή του Ζινεντίν Ζιντάν. Κατά την παραλαβή του τροπαίου ο διεθνής σέντερ φορ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για αυτή τη διάκριση και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν έμεινε εκτός εθνικής Γαλλίας.



Οι δηλώσεις του Μπενζεμά:

«Αυτό με κάνει πραγματικά υπερήφανο, όλη τη δουλειά που έκανα, δεν εγκατέλειπα ποτέ. Είχα δύο πρότυπα στη ζωή μου, τον Ζιντάν και τον Ρονάλντο. Πάντα είχα αυτό το όνειρο στο μυαλό μου ότι τα πάντα ήταν πιθανά.

Υπήρχε μία δύσκολη περίοδος όταν δεν ήμουν στην εθνική Γαλλίας αλλά δούλεψα ποτέ και δεν τα παράτησα ποτέ, κράτησα κάτω το κεφάλι μου και απολάμβανα να παίζω ποδόσφαιρο.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για το ταξίδι μου, δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ πραγματικά τους συμπαίκτες μου στην Ρεάλ και στην εθνική Γαλλίας.

Στον μεγάλο πρόεδρο που είναι οικογένεια για μένα. Επίσης στην ακαδημία της Λυών και στον πρόεδρο Ζαν-Μισέλ Ολά, χάρη σε αυτόν εκπλήρωσα το όνειρό μου να παίξω στην Ρεάλ.

Αυτή είναι η Χρυσή Μπάλα του λαού».

💬 Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd