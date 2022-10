Ακόμα ένας αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Τσάβι, καθώς ο Φρανκ Κεσί ταλαιπωρείται από διάταση στον προσαγωγό του και η κατάσταση του θα επενεκτιμάται καθημερινά.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα τραυματισμών στη Μπαρτσελόνα! Μετά τους κεντρικούς αμυντικούς Ζιλ Κουντέ, Ρόναλντ Αραούχο και Αντρέας Κρίστενσεν στο ιατρικό δελτίο προστίθεται και το όνομα του Φρανκ Κεσί.

Ο Ιβοριανός χαφ υπέστη διάταση στον προσαγωγό του δεξιού του μηρού και έμεινε εκτός της σημερινής (5/10) προπόνησης. Ακριβής εκτίμηση για την επιστροφή του διεθνή μέσου δεν μπορεί να γίνει, καθώς η κατάσταση του θα εκτιμάται καθημερινά με βάση την πορεία της αποθεραπείας του. O Kεσί μέχρι στιγμής μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ σε περισσότερα από 250 αγωνιστικά λεπτά.

The first team player Franck Kessie has a strained adductor muscle in his right thigh. He is ruled out and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/Yo1Mz6Xt4k