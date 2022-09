Ο Ρόναλντ Αραούχο είχε συνάντηση με τον Τσάβι και τον γιατρό της Μπαρτσελόνα, στην οποία αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Αμφίβολη η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με την Ουρουγουάη.

Άσχημα νέα για τον Ρόναλντ Αραούχο. Ο 23χρονος διεθνής στόπερ τραυματίστηκε στην φιλική ήττα της Ουρουγουάης από το Ιράν την προηγούμενη Παρασκευή (23/9) όταν υπέστη αποκόλληση του δεξιού μακρού τένοντα στον προσαγωγό του.

Ο Αραούχο το πρωί της Δευτέρας (26/9) είχε συνάντηση με τον Τσάβι και τον γιατρό της Μπαρτσελόνα, Dr. Ρίτσαρντ Προύνα, όπου αποφασίστηκε πως ο ποδoσαιριστής πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να επιλύσει 100% το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Ο Ουρουγουανός θα ταξιδέψει την Τετάρτη (28/9) στην Φιλανδία, όπου και θα εγχειριστεί.

Πλέον η συμμετοχή του διεθνή σέντερ μπακ στο Μουντιάλ του Κατάρ κρίνεται ως αμφίβολη, καθώς ο χρόνος αποθεραπείθας του εκτιμάται από 1,5 έως 2 μήνες. Θυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα κάνει σέντρα στις 20 Νοεμβρίου.

🚨🚨✅| Confirmed: Ronald Araújo has decided to have surgery, he'll now be able to recover 100% & will be out for around 2 months.@martinezferran [🎖️]