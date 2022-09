Ο Αντόνιο Ραΐγιο μιλά για τη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Ρεάλ, Βινίσιους Τζούνιορ, στο γήπεδο εβδομάδες μετά τη «μάχη» της «βασίλισσας» με την Μαγιόρκα.

Ο Αντόνιο Ραΐγιο, αρχηγός της Μαγιόρκα, είπε την άποψή του για τον Βινίσιους Τζούνιορ που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής πριν από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, αφού υπέστη μια ρατσιστική επίθεση σε ισπανικό ραδιόφωνο.

Ο Ισπανός αμυντικός σχολίασε τη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου σταρ της «βασίλισσας» όταν οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους στις 11 Σεπτεμβρίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί με 4-1.

«Ο Βινίσιους που χορεύει αλλά δεν κάνει λάθος, που δεν προσβάλλει και δεν μειώνει τους συναδέλφους του, και όταν τον αποκαλούν προβοκάτορα χρησιμοποιεί το αστείο επιχείρημα του ρατσισμού», είπε ο Ράιγιο.

🎙️Raíllo en El Diario de Mallorca



"Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo" pic.twitter.com/lcQMzhPsVo