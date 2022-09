Η κεφαλιά του Πάμπλο Μαφέο στο 25' αποδείχθηκε αρκετή για τη νίκη της Μαγιόρκα επί της Αλμερία, με τον σύλλογο από τις Βαλεαρίδες νήσους να παίρνει τη δεύτερη νίκη του στην φετινή La Liga.

Το τρίτο γκολ καριέρας του 25χρονου δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο, «σφράγισε» τη νίκη της Μαγιόρκα με 1-0 επί της Αλμερία για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Ο Ισπανός αμυντικός στο 25ο λεπτό «τρύπωσε» στην άμυνα των φιλοξενούμενων και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά, μετά την αδυναμία των αμυντικών της Αλμερία να απομακρύνουν τον κίνδυνο από την περιοχή τους.

Οι νησιώτες του Χαβιέ Αγκίρε πέτυχαν έτσι την δεύτερη φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα, και «σκαρφάλωσαν» στην όγδοοη θέση της διοργάνωσης με 8 βαθμούς. Ξεπέρασαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την βαριά ήττα από την Ρεάλ στη Μαδρίτη την περασμένη αγωνιστική (4-1), ενώ ετοιμάζονται να υποδεχτούν την Μπαρτσελόνα μετά την διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Από την άλλη η Αλμερία παρέμεινε στους 4 βαθμούς μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα της και τέταρτη συνολικά, την ώρα που στο πρόγραμμά της ακολουθεί μία δύσκολη έξοδος στην χώρα των Βάσκων για τον αγώνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

