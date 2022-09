Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την πρόσληψη του Τζόρντι Κρόιφ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει από τον Ιούλιο να εργάζεται για την ομάδα.

Ο γιος του Γιόχαν Κρόιφ θα αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Όπως και ο πατέρας του, κι αυτός έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας την περίοδο 1993-1996. Μπορεί η ανακοίνωση της πρόσληψής να έγινε σήμερα, όμως εκείνος έχει ξεκινήσει να υπηρετεί με το συγκεκριμένο ρόλο από τον Ιούλιο.

Η επιστροφή του 48χρονου Τζόρντι Κρόιφ στην ομάδα διετελέσθη από την περασμένη σεζόν, όπου είχε θέση διευθυντή στον τομέα του διεθνούς ποδοσφαίρου ενώ είχε και σημαντική συμβολή στα τελευταία δύο μεταγραφικά παράθυρα της ομάδας, αφού ήταν μέλος της επιτροπής που αποφάσιζε για τον σχεδιασμό των «μπλαουγκράνα».

