Η Λίβερπουλ προσπάθησε να κάνει το μεταγραφικό μπαμ, όμως είδε την πόρτα της Ρεάλ για τον Βαλβέρδε... κλειστή.

Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο ποδοσφαιριστής στον οποίο οι «Μερένχες» στηρίζουν πολλά για τα επόμενα χρόνια. Αλλωστε, η «Βασίλισσα» κατάφερε να «δέσει» τον Ουρουγουανό μέσο μέχρι το 2027, με τη ρήτρα να αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Βαλβέρδε που έκανε μια εντυπωσιακή σεζόν και ήταν ο κορυφαίος στον τελικό του Champions League βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της Λίβερπουλ και δυο ημέρες πριν το τέλος των μεταγραφών, οι «Reds» έκαναν επίσημη πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ.

What a goal from Federico Valverde vs Mallorca earlier pic.twitter.com/SNSLelcI5k