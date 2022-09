Ένα περίεργο σκηνικό αντίκρισαν οι Μαδριλένοι στην πλατεία Θιμπέλες, όταν αποφασίστηκε να δοθούν το κόκκινο και το μπλε χρώμα... της Μπαρτσελόνα, στο συντριβάνι, στη μνήμη της Βασίλισσας!

Ο τόπος όπου οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυρίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους και τα τρόπαια παρέα με τον κόσμο τους, πήρε πολύ διαφορετικό χρώμα το βράδυ της Παρασκευής...

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ έκανε τον Δήμαρχο της Μαδρίτης να επιλέξει ιδιαίτερο φωτισμό στην πλατεία Θιμπέλες για να τιμήσει τη μνήμη της.

Μόνο που το κόκκινο και το μπλε χρώμα είναι εκείνα της Μπαρτσελόνα και ξένισε πολύ τους πολίτες το θέαμα...

A tribute to the recently departed Queen Elizabeth in Madrid led to an unexpected sight.



The fountain where Real Madrid celebrate trophies, Cibeles, was lit up in Barcelona's colours.pic.twitter.com/KQITiMBKed