Ο Ινιάκι Γουίλιαμς ήταν εξαιρετικά αμφίβολος μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε από το ματς με την Κάντιθ, ωστόσο, το σερί αγώνων στη La Liga τελικά δεν σταματάει εδώ, αφού θα ξεκινήσει βασικός για 237ο ματς, απέναντι στην Εσπανιόλ!

Κάθε παιχνίδι της Μπιλμπάο που περνούσε και ένα... αιώνιο ερώτημα: «αυτό το σερί πότε θα σταματήσει;». Πρόκειται ασφαλώς για το ιστορικό σερί του Ινιάκι Γουίλιαμς, με 236 συναπτές συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, επίδοση με αφετηρία τον Απρίλιο του 2016. Και η περασμένη αναμέτρηση της Αθλέτικ με την Κάντιθ φάνηκε πως θα είναι εκείνη στην οποία θα μπει η τελεία, αφού ο Βάσκος στράικερ αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο στα πρώτα λεπτά του β΄ μέρους κι έκτοτε φερόταν εξαιρετικά αμφίβολος να αγωνιστεί στο προσεχές παιχνίδι κόντρα στην Εσπανιόλ.

Ωστόσο, ούτε ο τραυματισμός μπόρεσε να τον πτοήσει. Ο Ινιάκι Γουίλιαμς ξεπέρασε γρήγορα τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και όχι απλά τέθηκε στην αποστολή του Ερνέστο Βαλβέρδε, αλλά πήρε κανονικά φανέλα βασικού για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς, έτοιμος να καταγράψει την 237η σερί παρουσία του με τα Λιοντάρια στη La Liga!

After suffering a sprained ankle last week, Iñaki Williams’ streak of playing in every La Liga match since April 20, 2016 was at risk.



Today he starts for Athletic Bilbao against Espanyol and makes it 237 consecutive appearances.



Built different 👏 pic.twitter.com/cAbCwoHqLg