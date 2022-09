Ο Έκτορ Μπεγιερίν αναμένεται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα μετά από έντεκα χρόνια, υπογράφοντας μέχρι το τέλος της σεζόν ως ελεύθερος από τη στιγμή που η Άρσεναλ θα τερματίσει το συμβόλαιό του.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον παίκτη που θα ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας στο πρόσωπο του Μάρκος Αλόνσο. Όσο για το δεξί άκρο, ο εκλεκτός των Μπλαουγκράνα στην τελευταία μέρα των μεταγραφών είναι ο Έκτορ Μπεγιερίν!

Ο 27χρονος Ισπανός μπακ θα γίνει κάτοικος Καταλονίας επιστρέφοντας έτσι μετά από έντεκα χρόνια στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά (προϊόν της Μασία), καθώς η Μπάρτσα τα βρήκε σε όλα μαζί του για συμβόλαιο ενός έτους χωρίς οψιόν αγοράς και ο παίκτης είχε ήδη λάβει το πράσινο φως από την Άρσεναλ για τον τερματισμό του συμβολαίου του.

Hector Bellerín to Barcelona, here we go! Been told it’s all agreed, one year contract with NO option for further season. Bellerín will sign until June 2023 in the next hours. 🚨🔵🔴 #FCB #DeadlineDay



Medical scheduled, contract will be terminated by mutual consent with Arsenal. pic.twitter.com/4ezoTWm2vH