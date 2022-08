Στη Ρεάλ εξασκούνται στις στατικές φάσεις με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού τα κλασσικά ομοιώματα που χρησιμοποιούνται για τείχος, μπορούν ν' αλλάξουν ύψος ώστε να προσαρμόζεται η κάθε περίσταση σε διαφορετικά δεδομένα!

Οι φιγούρες που έχουν οι «μερένγκες» για να χρησιμοποιούν στις προπονήσεις των στατικών φάσεων, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει κανείς στα μεγάλα κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού το τείχος – που φυσικά έχει φανέλες και σορτσάκια της «βασίλισσας», μπορεί πολύ απλά μέσα από ένα tablet ν' αλλάξει ύψος αλλά και να πραγματοποιήσει ρεαλιστικό άλμα!

Φυσικά αυτό βοηθάει στην προσαρμογή των εκτελέσεων των στατικών φάσεων σε διαφορετικές συνθήκες, ενόψει της αντιμετώπισης του κάθε διαφορετικού αντιπάλου!

Real Madrid's new free kick technology is straight out of the future 🤯



(via @realmadrid)pic.twitter.com/ZSJmVbQqXO