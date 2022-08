Η ανησυχία που φαίνεται να έχει προκληθεί με τις μεταγραφές της Μπαρτσελόνα εξαλείφεται βάσει Καταλανού δημοσιογράφου που αναφέρει ότι όλοι θα έχουν δηλωθεί εγκαίρως για τη νέα LaLiga.

Ο Χεράρδ Ρομέρο, που «έπεσε μέσα» σε όλες τις προσθήκες που πραγματοποίησε ο Τσάβι στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» το φετινό καλοκαίρι, ανέφερε μέσω social media ότι δεν θα υπάρξει κάτι αρνητικό όσον αφορά στη συμμετοχή των νέων παικτών.

«Μέχρι και το άλλο Σάββατο θα έχουν δηλωθεί άπαντες για να είναι διαθέσιμοι» ανέφερε ο Καταλανός δημοσιογράφος που χαίρει της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης του κόσμου.

Σύμφωνα με τη «Sport», τα οικονομικά στοιχεία φέρονταν να μην επιτρέπουν να ανάψει το πράσινο φως η LaLiga και να προχωρήσει στη δήλωση των νέων αστέρων της ομάδας.

🚨🚨✅| JUST IN: FC Barcelona will register all of their new signings next week. It will be done.@gerardromero [🎖️]