Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάρκος Αλόνσο στη Μπαρτσελόνα, ο οποίος ετοιμάζει ήδη βαλίτσες για Ισπανία!

Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα μπορεί να της ξέφυγε μέσα από τα χέρια, όμως στην περίπτωση του Μάρκος Αλόνσο τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με πολλαπλά Μέσα από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τσέλσι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία μπορεί να κλείσει ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Από την πλευρά του ο Ισπανός αριστερός μπακ έχει δώσει εδώ και μήνες τα χέρια με τους Καταλανούς για συμβόλαιο δυο ετών και πλέον το μόνο που απομένει είναι το πράσινο φως το Λονδρέζων που αναμένεται από στιγμή σε στιγμή.

Την περσινή περίοδο ο Μάρκος Αλόνσο κατέγραψε συνολικά 46 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλε, σημειώνοντας πέντε γκολ και έξι ασίστ.

Barcelona are really close to signing Marcos Alonso! Talks are progressing well with Chelsea after Cucurella deal completed, personal terms agreed months ago. Been told it's now really close. 🚨🔵🔴 #FCB



Parties waiting for Tuchel's green light but now finally confident. pic.twitter.com/wsBV6aYTu7