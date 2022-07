Τσάβι για Μέσι: «Εύχομαι να μην έχει τελειώσει ο χρόνος του στην Μπαρτσελόνα»

Μετά τη δήλωση του Λαπόρτα ότι θέλει ο Μέσι να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι, απάντησε ότι εύχεται ο χρόνος του Αργεντινού στο σύλλογο να μην έχει τελειώσει!

Πρόσφατα, ο Λαπόρτα, εξέφρασε την επιθυμία να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Τσάβι ρωτήθηκε γι' αυτήν την προοπτική, με τον τεχνικό των Καταλανών να είναι σαφής:

«Ο Μέσι έχει συμβόλαιο, πρέπει να συγκεντρωθούμε στη χρονιά που έχουμε μπροστά μας τώρα. Εύχομαι ο χρόνος του Μέσι στην Μπαρτσελόνα ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πιστεύω ότι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Αν η ερώτηση είναι αν τον θέλω πίσω, η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα».

Ο 35χρονος σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2023. Στην πρώτη του σεζόν στη γαλλική πρωτεύουσα είχε σε 33 συμμετοχές 10 γκολ και 14 ασίστ.

Σαφώς, είναι ο παίκτης που άλλαξε την ιστορία της Μπαρτσελόνα. Σε 776 ματς, σκόραρε 670 γκολ και μοίρασε 302 ασίστ.

Συνολικά έχει κατακτήσει στη Βαρκελώνη:

Xavi: "I would like Messi's time at Barcelona not to have ended. I think he deserves a second stage here at FCB. I wish so. If the question is whether I would like him to come back? The answer is a resounding yes!". 🔵🔴 #FCB pic.twitter.com/mLmCClKA6N