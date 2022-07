Αζάρ: «Δεν μου αρέσει το VAR, θα το αφαιρούσα τελείως» (vid)

Ο Εντέν Αζάρ τονίζει ότι ακόμα και τα λάθη των διαιτητών είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και δηλώνει ότι αν περνούσε από το χέρι του, θα αφαιρούσε τελείως το VAR για να μη χάνεται και το συναίσθημα του σκοραρίσματος.

Ο Βέλγος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης είπε το προφανές. Πως η τεχνολογία εισήχθη στο άθλημα και δη στη δουλειά των διαιτητών προκειμένου να σταματήσουν τα χοντρά λάθη και οι έντονες διαμαρτυρίες από τον κόσμο, όμως, ο αντίκτυπος του συστήματος αυτού έχει μεταφερθεί και στη χαρά του γκολ.

«Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα και τα λάθη των διαιτητών, αλλά επειδή ο κόσμος διαμαρτυρόταν, ήρθε το VAR. Όμως, ακόμα και όταν σκοράρουμε πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του VAR κι έτσι χάνεται αυτή η χαρά του σκοραρίσματος...» ανέφερε σε συνέντευξή του ο Αζάρ.

Eden Hazard would like VAR to be removed from football! 👀



📺❌



📹 @ESPNFC pic.twitter.com/qFTJyotgVU