Γκάρι Νέβιλ: «Η Μπαρτσελόνα είναι ένας απελπισμένος σύλλογος με χρέη 1,2 δισ.»

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου άσκησε δριμεία κριτική στη νέα οικονομική στρατηγική των Μπλαουγκράνα.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η πώληση ακόμη 15% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της για την La Liga ένα deal που θα της αποφέρει συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Η γνωστοποίηση της συμφωνίας έφερε και επικτιρικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των επικριτών και ο Γκάρι Νέβιλ, πρώην ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, ο οποίος επιτέθηκε σκληρά στη στρατηγική του Τζουάν Λαπόρτα.

Στο Twitter, στο δημοσίευμα στο οποίο η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε νέα συμφωνία με την Sixth Street για το 15% των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων της στη LaLiga, ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου θυμήθηκε τη... European Superleague. «Γιατί η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να κυνηγά τη Super League; Αυτός είναι ο λόγος!», έγραψε συγκεκριμένα προσθέτοντας πως: «Είναι ένας απελπισμένος σύλλογος με χρέη 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών που ξεπουλά μελλοντικές πηγές εσόδων για να ξοδέψει σε παίκτες σήμερα με την ελπίδα ότι θα αποδώσει. Είναι σα να πετάς τα ζάρια», σχολίασε θεωρώντας την απόφαση πολύ ριψοκίνδυνη

Why are @FCBarcelona still pursuing the Super League? This is why! A desperate club £1.2bn in debt selling future revenue streams to spend on players today in the “Hope” it pays off! Rolling the dice stuff this with a giant of a club. https://t.co/uGOMdn00xM