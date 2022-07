Ο Αζάρ προσπαθεί να μείνει υγιής και σε εξαιρετική κατάσταση, όμως, μάλλον κάτι δεν κατάλαβε καλά ο Αντόνιο Ρούντιγκερ στη Ρεάλ και έπεσε πάνω του σαν να επρόκειτο για... εχθρό!

Ο Γερμανός αμυντικός είναι νέα προσθήκη στη «βασίλισσα» και μάλλον φανερώνει υπερβάλλοντα ζήλο στις πρώτες προπονήσεις με την ομάδα, προκειμένου να πείσει και τον Κάρλο Αντσελότι ότι έχει κάνει σωστή επιλογή.

Στο γνωστό rondo, ή αλλιώς «κορόιδο», ο Ρούντιγκερ πήρε φόρα και προσπαθώντας ν' ακουμπήσει τη μπάλα για να βάλει τον Βέλγο συμπαίκτη του στο κέντρο, έπεσε άτσαλα πάνω του και τον σώριασε στο έδαφος, ρισκάροντας να του προκαλέσει τραυματισμό!

Ήταν τέτοια η επαφή και η στιγμή που οι υπόλοιποι γύρω έπιασαν το κεφάλι τους βλέποντας το τάκλιν του Ρούντιγκερ...

