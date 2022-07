Ο Γάλλος διεθνής μέσος, Τόμας Λεμάρ, συμφώνησε σε σημαντική πτώση των αποδοχών του κι ετοιμάζεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Ατλέτικο Μαδρίτης για άλλα τέσσερα χρόνια.

Οι επικεφαλής της Ατλέτικο Μαδρίτης, είχαν αρχικά τοποθετήσει το όνομα του Τόμας Λεμάρ, στη λίστα των προς αποχώρηση παικτών. Ο Γάλλος ωστόσο ανανεώνει τελικώς το συμβόλαιό του με τους «ροχιμπλάνκος» έχοντας δεχτεί σημαντικότατη μείωση στις απολαβές του!

Σύμφωνα με την «L' Equipe», o διεθνής μέσος (27 συμμετοχές, 4 γκολ) που δεν έχει καμία ενδιαφέρουσα πρόταση αποδέχτηκε την πρόταση της Ατλέτι: τετραετή επέκταση συμβολαίου με μείωση μισθού σχεδόν 50%!

Ο Λεμάρ στα 26 του βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι στην καριέρα του. Έχασε τη θέση του στην εθνική και δέχεται οξεία κριτική στην πρωτεύουσα της Μαδρίτης για το «ισοζύγιο» του μεγάλου του συμβολαίου σε σύγκριση με το τί προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο με την Ατλέτι.

Θυμίζουμε ότι έφτασε στο «Μετροπολιτάνο» το 2018 από τη Μονακό έναντι 72 εκατομμυρίων ευρώ (9,6 εκατ. ετησίως). Οι εμφανίσεις του τα τελευταία δύο χρόνια απογοήτευσαν τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος δεν τον υπολόγιζε στα βασικά του πλάνα. Ο παίκτης στη παρούσα μεταγραφική περίοδο προτάθηκε σε Έβερτον και Άρσεναλ, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

💣🚨| BREAKING: Thomas Lemar agreed a paycut of nearly 50% to extend his contract with Atlético Madrid until 2027. 🇫🇷❤️🤍



[🥇: @lequipe]