Οι δύο παλαίμαχοι αστέρες της Μπαρτσελόνα βρήκαν την ευκαιρία να ξαναδούν την ομάδα στο Μαϊάμι και να παίξουν για λίγο με τους ποδοσφαιριστές του Τσάβι, δείχνοντας πως ο σύλλογος έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Θα μπορούσε η παρουσία των Ανρί και Αγουέρο να είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο θα μιλούσε κάποιος, αν δεν εμφανιζόταν ο Σέρχι Ρομπέρτο με το ξανθό μαλλί.

Παρ' όλα αυτά, ο Γάλλος και ο Αργεντινός που ανήκουν στην ιστορία των «μπλαουγκράνα», εκμεταλλεύτηκαν την περίσταση για να βρεθούν στην προπόνηση της ομάδας και να συμμετέχουν για λίγο μαζί με άλλους φίλους τους.

Μάλιστα, έβγαλαν και αναμνηστικό βίντεο παρέα, κάτι που μάλλον μπέρδεψε τον Ανρί, ο οποίος «λύθηκε» στα γέλια μη έχοντας καταλάβει ότι δεν είναι φωτογραφία...

📸| Thierry Henry and Sergio Agüero are in Miami. pic.twitter.com/XQlyP69LAS