Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε μπαμπάς και μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο με σκηνές από τη διαδικασία του τοκετού της συντρόφου του, μέχρι να έρθει στον κόσμο η μικρή Σεσίλια!

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης μπαμπάς και εκτός από τη φωτογραφία της μικρής μπέμπας που δημοσίευσε στα social media συγκλόνισε όταν μοιράστηκε με τον κόσμο ένα βίντεο με πλάνα από τη διαδικασία του τοκετού όπου βρέθηκε στο πλευρό της συντρόφου του. Μάλιστα συνόδεψε το βίντεο με ένα γράμμα προς την κόρη του, μέσω του οποίου δεσμεύεται αιώνια αφοσίωση, κι ελπίζει ότι τα λόγια του θα διαβαστούν στο μέλλον και από την κόρη του, την Σεσίλια.

Αναλυτικά ανέφερε: «Σεσίλια, θέλω να με διδάξεις πώς να γίνω ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να έχω ποτέ! Τώρα δεν έχει σημασία αν νομίζουν ότι είμαι καλός πατέρας ή όχι, γιατί ήρθες για να εκπληρώσεις την πιο ειλικρινή μου επιθυμία. Και αυτό είναι που έχει σημασία για μένα. Όταν είμαι στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το σκορ, μόνο ο Θεός ξέρει το μέγεθος της προσπάθειας που κάνω για να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να μην απογοητεύσω κανέναν. Αυτή τη φορά, αυτός που πρέπει να ξέρει πόσο αφοσιωμένος είμαι, είσαι εσύ και εγώ. Το να είμαι ο πατέρας σου και να σε έχω ως τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου, πριν από όλες τις άλλες, θα είναι πιο ξεχωριστό με εσένα να ζητωκραυγάζεις για (στο γήπεδο)! Θέλω να γίνω το είδωλό σου! Και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, μικρή. Η δέσμευσή μου είναι σε αυτό το γράμμα, ότι μια μέρα θα το διαβάσεις και θα είναι το μόνο που έχει σημασία για μένα. Ο Θεός να σε προστατεύει! Καλώς ήρθες στον κόσμο Σέσι μου!»

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Cecília, eu quero que vc me ensine a ser o melhor pai que poderia ter! Agora não importa se vão ou não me achar um bom pai, pq você chegou para sentir o meu desejo mais sincero. E é isso que me importa + pic.twitter.com/VkJAEQJGxx