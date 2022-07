Ο Κάρτερ Πέιν, 20χρονος ποδοσφαιριστής στο Barça Residency Academy που αγωνιζόταν για την Tormenta FC, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο σε πόλη της Τζόρτζια και άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια ενός δικού μας, του φοιτητή της Μπάρτσα, Κάρτερ Πέιν», δημοσίευσε η Barça Residency Academy (ακαδημία της Μπαρτσελόνα για νεαρά ταλέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες) στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Ο Κάρτερ ήταν ένας εξαιρετικός αδερφός, συμπαίκτης και μαθητής-αθλητής που θα μας λείψει πολύ. Στέλνουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας στην οικογένεια και τους φίλους του για αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε επίσης.

Η Tormenta FC 2, ομάδα της USL League Two, στην οποία αγωνιζόταν ο Κάρτερ, ανέφερε ότι ο νεαρός παίκτης πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στο Stateboro, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νεαρός χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ένα ηλεκτρικό σκούτερ, κοντά στην πανεπιστημιούπολη της Georgia Southern.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, ο οδηγός του οχήματος που τον χτύπησε δεν σταμάτησε να βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή και τράπηκε σε φυγή. Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροπλάνο στο Memorial Health: Southeast Georgia Hospital, όπου στάθηκε αδύνατο να σώσουν τη ζωή του.

