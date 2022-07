Το νέο του συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο Βινίσιους ο οποίος θα παραμείνει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «βασίλισσα» και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πέρασαν από την προφορική συμφωνία στις υπογραφές κι έτσι εκείνος είναι πλέον δεσμευμένος με την ισπανική ομάδα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μένει μονάχα η ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal την οποία θα αποφασίσει η Ρεάλ Μαδρίτης πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να την εκδόσει. Η ρήτρα που θα έχει στο συμβόλαιό του ο Βινίσιους Τζ. θα αγγίζει το 1 δις ευρώ.

Την περσινή χρονιά ο 21χρονος Βραζιλιάνος ήτανε συγκλονιστικός και βοήθησε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Champions League και του πρωταθλήματος από τους Μαδριλένους φτάνοντας τις 52 συμμετοχές κι έχοντας 22 γκολ και 20 ασίστ σε περισσότερα 4.000 αγωνιστικά λεπτά.

Real Madrid update: Vinícius Júnior has signed the new contract! It’s now done after verbal agreement revealed last month. 🚨⚪️ #RealMadrid



New deal will be valid until 2027, as Florentino Pérez wanted.



The club will decide the best moment to announce it - but it’s now signed. pic.twitter.com/thJLxToci4