Η Μπαρτσελόνα επιμένει για Λεβαντόφσκι και επανήλθε με νέα πρόταση στη Μπάγερν Μονάχου, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ!

Μετά το πράσινο φως για την πώληση μεριδίου από τα εμπορικά και τηλεοπτικά της δικαιώματα που θα της αποφέρει ένεση... εκατομμυρίων, η Μπαρτσελόνα έβαλε και πάλι φουλ τις μηχανές στα μεταγραφικά!

Όπως τονίζει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Καταλανοί επανήλθαν με νέα προσφορά στη Μπάγερν Μονάχου για τον Ρόμπερτ Λεφαντόφσκι, η οποία αφορά το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμη πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους!

Παρόλα αυτά η εν λόγω πρόταση αναμένεται να απορριφθεί εκ νέου από τους Βαυαρούς, οι οποίοι επιμένουν πως θα ανάψουν το πράσινο φως για την πώληση του Πολωνού φορ μόνο για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ!

