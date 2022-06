Oι οπαδοί της Βαλένθια θέλουν να «χαλάσουν»τη συμφωνία της ομάδας τους με τον Τζενάρο Γκατούζο, καθώς τον κατηγορούν ως ρατσιστή και ο Ιταλός τεχνικός «ξέσπασε» με δηλώσεις του στη Gazzetta dello Sport.

H διοίκηση της Βαλένθια έχει δώσει τα χέρια με τον Τζενάρο Γκατούζο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επισημοποιηθεί. Οι οπαδοί των «Νυχτερίδων» κατηγορούν τον άλλοτε τεχνικό του ΟΦΗ, της Μίλαν και της Νάπολι για ρατσιστικές απόψεις και θέλουν να χαλάσουν τη συμφωνία με το «#noagattuso» να... τρεντάρει στο Twitter.

Ο Ιταλός τεχνικός με δηλώσεις του στη Gazzetta dello Sport ξέσπασε ακτά των κατηγοριών προς το πρόσωπο του αναφέροντας: «Η ιστορία μιλάει από μόνη της. Είμαι ρατσιστής; Είμαι ομοφοβικός; Είμαι ξενοφοβικός; Είμαι σεξιστής; Έχουμε τρελαθεί; Είναι ώρα να ηρεμήσετε. Είμαι ρατσιστής; Τότε γιατί πήρα τον Μπακαγιόκο όταν ήμουν στη Νάπολι; Δεν είχα ποτέ τίποτα εναντίον μαύρων παικτών, πολλοί από τους οποίους ήταν συμπαίκτες και φίλοι μου. Έχω χτίσει την καριέρα μου με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ιδρώτα. Κανείς δεν μου έχει χάρισε τίποτα. Και δεν θα επιτρέψω πλέον σε κανέναν, με αυτές τις τρομερές κατηγορίες να εμποδίσει τη δουλειά μου».

Similar to what happened at Tottenham, some Valencia fans are pushing against the hiring of Gennaro Gattuso due to controversial comments made in the past, leading him to try and explain himself to the media https://t.co/qLUUp6rUtz