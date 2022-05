Η Ρεάλ προσπαθεί να κλείσει άμεσα τον Ορελιέν Τσουαμενί από την Μονακό, με τον νεαρό χαφ να επιλέγει τους «μερένγκες» παρά την προσπάθεια που φέρεται να έκανε ο Μπαπέ να τον πείσει για την Παρί!

Ο Κιλιάν Μπαπέ, όπως αναφέρει ο ισπανικός Τύπος, λίγο έλειψε να... δράσει ως σαμποτέρ στην επιθυμία της Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει τον Τσουαμενί.

Αφού πρώτα εκείνος την άφησε στα κρύα του λουτρού υπογράφοντας νέο συμβόλαιο στην Παρί, τώρα προσπάθησε να πείσει τον συμπατριώτη του να τον ακολουθήσει. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής της Μονακό, θέλει Ρεάλ!

Η «βασίλισσα» φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Μονεγάσκους για τον ποδοσφαιριστή, με το πιθανό deal να φτάνει κοντά στα 80 εκατ.ευρώ...

🚨🎖| Mbappe also tried to convince Tchouameni to join PSG. But he only wants Real Madrid. @MarioCortegana