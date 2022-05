Αν και θεωρούταν ξένο σώμα στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γκάρεθ Μπέιλ αποθεώθηκε στη φιέστα της ομάδας του, από τους οπαδούς των «μερένγκες» για τη συνεισφορά του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Μπέιλ αποκτήθηκε από την Τότεναμ το καλοκαίρι του 2013 για 101 εκατομμύρια ευρώ και σημείωσε 106 γκολ σε περισσότερα από 250 επίσημα ματς, μοιράζοντας παράλληλα και 67 ασίστ. Με τη νίκη της Ρεάλ επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League το βράδυ του Σαββάτου (28/05), ο Ουαλός πρόσθεσε τον πέμπτο του τίτλο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε επτά παιχνίδια (290 λεπτά).

Φέτος ο Γκάρεθ Μπέιλ βρέθηκε στο επίκεντρο των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης για τις επιδόσεις του με τη φανέλα των «μερένγκες». Ο κύκλος του όμως στη Μαδρίτη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και η συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια δεν θα ξεχαστεί για τους οπαδούς της Ρεάλ, οι οποίοι στη φιέστα του συλλόγου, αποθέωσαν τον 32χρονο μεσοεπιθετικό φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

