Ο Ρόναλντ Κούμαν δεν έχει ξεχάσει την Μπαρτσελόνα και σε συνέντευξή του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να παραμείνει περισσότερα χρόνια στην ομάδα.

Επειτα από 40 νίκες, 11 ισοπαλίες και 16 ήττες σε 67 αγώνες η Μπαρτσελόνα τον Οκτώβρη του 2021, προχώρησε στην απόλυση του 58χρονου Ολλανδού προπονητή, ο οποίος βέβαια δεν έχει ξεχάσει ακόμα το πέρασμά του από τους «μπλαουγκράνα».

Ο Ρόναλντ Κούμαν παραμένει χωρίς ομάδα και μιλώντας στην «Sport», εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να παραμείνει περισσότερα χρόνια στην Μπαρτσελόνα.

«Πάντα θα με πονάει το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να τελειώσω ό,τι ξεκίνησα. Είχα συμβόλαιο και ήθελα να μείνω για πολλά χρόνια ακόμα. Ελπίζω πως η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει εκεί που ανήκει. Αλλά κάποιοι άνθρωποι ξέρουν ότι προπόνησα την ομάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική της κατάσταση. Ήταν πολύ περίπλοκα τα πράγματα και ξέρω ότι έκανα τα πάντα για τον σύλλογο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κούμαν.

