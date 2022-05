Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα έριξε το «καρφί» του για τον Νεϊμάρ, τον οποίο βέβαια τόνισε πως αν μείνει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν, δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτηση του.

Παρά το γεγονός ότι ο 30χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεσμεύεται μέχρι το 2025, το μέλλον του στην Παρί Σεν Ζερμέν μοιάζει αβέβαιο. Ο Νεϊμάρ έχει σκοράρει 13 τέρματα σε 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τα ποσά που κερδίζει από τον γαλλικό σύλλογο είναι αστρονομικά, καθώς οι μηνιαίες του απολαβές φτάνουν μέχρι και τα 4,083 εκατομμύρια ευρώ το μήνα!

Η απόδοση του Βραζιλιάνου στους Παριζιάνους έχει καθοδική πορεία και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Στο Παρίσι δεν θεωρούν πλέον την περίπτωσή του «ανέγγιχτη» και δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι να επιδιώξουν την πώλησή του. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πάντως, Τζουάν Λαπόρτα παρά τις εκκλήσεις από τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα» για την επιστροφή του Βραζιλιάνου αστέρα στο «Καμπ Νόου», τόνισε πως μόνο αν μείνει ελεύθερος θα κινηθεί για την απόκτηση του.

«Ποιος δεν αγαπά τον Νεϊμάρ; Είναι εξαιρετικός παίκτης... αλλά όλοι αυτοί οι παίκτες που θα επιστρέψουν στη Μπάρτσα μια μέρα θα πρέπει να έρθουν δωρεάν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μεγάλες κινήσεις με χρήματα για αυτούς τους παίκτες», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών στο «L'Esportiu», για να ρίξει στη συνέχεια την σπόντα τους στους παίκτες που επέλεξαν ως προορισμό την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Παίκτες που έχουν υπογράψει σε συλλόγους όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, έχουν σχεδόν υπογράψει τη σκλαβιά τους. Για χρήματα...», κατέληξε ο Τζουάν Λαπόρτα.

Barça president Laporta tells @lesportiucat on Neymar: "Who doesn't love Neymar? He's exceptional player... but all these players to return to Barça one day should come for free". 🇧🇷 #FCB



"Players who have signed for clubs like PSG, have almost signed their slavery. For money". pic.twitter.com/z3URK6AIfU