Μόντριτς: «Δεν έχω ανανεώσει ακόμα αλλά δεν θα κάνω ότι ο Μπαπέ»

Ο Λούκα Μόντριτς χαριτολογώντας μίλησε για το θέμα της ανανέωσης συμβολαίου του με την Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως δεν θα κάνει ότι ο Κιλιάν Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

O Μόντριτς βρίσκεται στη Ρεάλ από τον Αύγουστο του 2012, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιτυχίες των «Μερένχες» τα περασμένα χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι πως οι Μαδριλένοι αυτά τα χρόνια έχουν κερδίσει τέσσερα Champions League με τον Κροάτη χαφ να είναι βασικός σε όλους τους τελικούς.

Το τελευταίο διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2023. Ωστόσο, οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα, με τον Λούκα Μόντριτς να δηλώνει πως είναι θέμα χρόνου να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν έχω επεκτείνει ακόμα το συμβόλαιό μου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν θα κάνω σαν τον Μπαπέ. Και ελπίζω να μην μου το κάνει αυτό και ο σύλλογος!», τόνισε χαρακτηριστικά στο «COPE» ο Μόντριτς.

