Ο Φλορεντίνο Πέρεθ απάντησε στο μήνυμα που δέχθηκε από τον Κιλιάν Μπαπέ μετά την απόφασή του να ανανεώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, γράφοντας στον Γάλλο στράικερ πως η Παρί χάλασε το παιδικό του όνειρο.

Η εικόνα από το παιδικό του δωμάτιο με τους τοίχους γεμάτους από αφίσες του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές του ονείρου που είχε από μικρός ο Κιλιάν Μπαπέ, να αγωνιστεί μια μέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το είχε δηλώσει, το είχε υπονοήσει, το είχε δείξει με τις κινήσεις του και την απροθυμία του εδώ και δύο χρόνια να ανανεώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, η «τρελή» τελευταία πρόταση των Παριζιάνων είχε αποτέλεσμα και ο 23χρονος Γάλλος πείστηκε να μείνει στην πρωτεύουσα της χώρας του, ρίχνοντας άκυρο στους Μερένγκες και τον Φλορεντίνο Πέρεθ μετά από ένα σίριαλ με αμέτρητα επεισόδια.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασής του να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί, ο Μπαπέ έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης για να του ανακοινώσει τα νέα και στην ίδια συνομιλία μέσω WhatsApp, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων φέρεται να απάντησε στον Γάλλο διεθνή τα εξής:

«Λυπάμαι για όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες. Χάλασαν το όνειρο που είχες από παιδί. Σου εύχομαι τα καλύτερα»



🚨| Florentino Perez's message to Mbappé: “I wish you the very best.” @jpedrerol #rmalive