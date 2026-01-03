Ο Ρομπέρτο Κάρλος με ένα αισιόδοξο μήνυμα ενημέρωσε πως η περιπέτεια της υγείας του είχε αίσιο τέλος.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος πήρε εξιτήριο από την κλινική του Σάο Πάολο όπου νοσηλευόταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς σε ένα χειρουργείο που κράτησε τρεις ώρες λόγω επιπλοκών.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου νοσηλεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου μετά από μια προληπτικές εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά. Συγκεκριμένα στις εξετάσεις εντοπίστηκε θρόμβος στο πόδι και οι γιατροί προχώρησαν γρήγορα σε επέμβαση, η οποία ήταν επιτυχής.

Ο ίδιος με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησε τους γιατρούς ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έπαθε καρδιακή προσβολή: «Υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, που είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν έπαθα καρδιακή προσβολή.

Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, αναρρώνω και ανυπομονώ να επανέλθω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να συνεχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις» τόνισε χαρακτηριστικά με στορι του στο Instagram.