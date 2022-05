Ο Γκάρεθ Μπέιλ ούτε που βρέθηκε στην αποστολή της Ρεάλ για το ματς με την Μπέτις και κάπως έτσι κλείνει άδοξα, αλλά... μάλλον δικαιολογημένα, ο κύκλος του στην LaLiga με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Έπειτα από 3 τίτλους, 176 παιχνίδια στα χρόνια που βρέθηκε στη Μαδρίτη, 81 τέρματα και 46 ασίστ, ο Ουαλός αστέρας (;) δεν κατάφερε ούτε ν' αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος για τους «μερένγκες» κόντρα στην Μπέτις.

Έμεινε εκτός αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι και αυτό το φινάλε ήταν μάλλον... προδιαγεγραμμένο, αλλά παραμένει τρομερά άδοξο για τον ποδοσφαιριστή τον οποίο κάποτε θαύμαζε όλη η Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια κύλησαν πολύ άσχημα, με τον Μπέιλ να χάνει την εμπιστοσύνη των προπονητών του, να προκαλεί κι εκείνος με τη συμπεριφορά του μη δείχνοντας το παραμικρό ενδιαφέρον για τα ματς ή για τις προσπάθειες των συμπαικτών του να φτάσουν σε επιτυχίες, ενώ, δεν πήγε καλά ούτε η μεγάλη επιστροφή στην Τότεναμ.

Το φετινό καλοκαίρι μένει πλέον ελεύθερος ν' αναζητήσει την ποδοσφαιρική του τύχη σε ένα νέο σταθμό, εκτός κι αν αποφασίσει να το ρίξει στο γκολφ, όπως κάποτε ο Μάικλ Τζόρνταν δοκίμασε το baseball αφήνοντας στην άκρη τη μπάλα του μπάσκετ...

Gareth Bale’s La Liga career is over after being left out of Real Madrid’s squad for their final league game:



▪️ 3 titles

▪️ 176 games

▪️ 81 goals

▪️ 46 assists pic.twitter.com/n3jF5Px2B1