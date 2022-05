Ο Ρόναλντ Αραούχο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και θα επιστρέψει σπίτι του. Προληπτικά θα μείνει εκτός με Χετάφε, ενδέχεται να επιστρέψει με Βιγιαρεάλ.

Ο Αραούχο συγκρούστηκε με τον Γκάβι στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Θέλτα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι υπέστη διάσειση, με τον Τσάβι να εμφανίζεται καθησυχαστικός για την κατάσταση του , λέγοντας πως ο 23χρονος αμυντικός έχει τις αισθήσεις του και είναι εκτός κινδύνου.

Μία ημέρα αργότερα, η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Ρόναλντ Αραούχο μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε και διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του. Βέβαια, ο νεαρός αμυντικός θα απουσιάσει από το επόμενο ματς της ομάδας του κόντρα στη Χετάφε, ωστόσο ενδέχεται να είναι έτοιμος για το τελευταίο ματς της σεζόν με την Βιγιαρεάλ.

[MEDICAL NEWS]



Complementary tests on first-team player Ronald Araujo have been successful and he has been discharged from the hospital. The evolution will mark his availability. pic.twitter.com/ocSooh5OfR