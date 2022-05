Με γκολάρα του Τζόρντι Άλμπα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπαρτσελόνα νίκησε την Μπέτις μέσα στην Σεβίλλη (2-1) και εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδό της στο Champions League - Πρώτο γκολ για τον Ανσού Φατί μετά την επιστροφή του στην δράση.

Ο βασικός, ρεαλιστικός στόχος του Τσάβι όταν ανέλαβε (αυτή) την Μπαρτσελόνα ήταν η εξασφάλιση της εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν. Και αυτή επιτεύχθηκε και μαθηματικά τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της La Liga, με δραματική νίκη μέσα στην Σεβίλλη επί της Μπέτις (2-1).

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος ξεκίνησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Γιουσούφ Σαμπαλί αντί του τραυματία Έκτορ Μπεγερίν, προτίμησε τον Αντρές Γκουαρδάδο στην μεσαία γραμμή, αφού ο Γουίλιαμ Καρβάλιο ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις.

Ο Τσάβι, ο οποίος έχασε την Παρασκευή (06/05) τον Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν λόγω αδιαθεσίας και δεν υπολόγιζε ήδη τους τραυματίες μέχρι τέλους της σεζόν Ζεράρ Πικέ και Πέδρι, ξεκίνησε τον Νέτο κάτω από τα δοκάρια, ενώ επέλεξε για την τριάδα της επίθεσης τον Μέμφις Ντεπάι, αφήνοντας στον πάγκο τον Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και με τον Φεράν Τόρες να παίζει στο κέντρο της γραμμής κρούσης.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα και οι ποδοσφαιριστές του έκαναν «pasillo» στην Μπέτις για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τους Σεβιλιάνους, οι οποίοι έδωσαν τον πρώτο τους αγώνα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» μετά από την μεγάλη τους επιτυχία.

Και, για να το γιορτάσουν, έδωσαν πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, με την Μπάρτσα όμως να τους ακολουθεί. Χουάνμι και Φεράν Τόρες είχαν τις πρώτες καλές ευκαιρίες εκατέρωθεν, προτού ο Κλαούντιο Μπράβο αποχωρήσει πρόωρα λόγω τραυματισμού, εξαιτίας μιας υπέρ προσπάθειας για να αποτρέψει γκολ σε επικίνδυνη σέντρα του Ουσμάν Ντεμπελέ και παραλίγο αυτογκόλ του Χερμάν Πετσέλα.

Ο Ρουΐ Σίλβα, ο οποίος πήρε την θέση του Χιλιανού κάτω από τα δοκάρια των Μπέτικος, έβαλε με το «καλησπέρα» σωτήρια το χέρι σε κεφαλιά του Ρόναλντ Αραούχο, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι (19’).

Η Μπέτις απάντησε με μακρινό σουτ του Γκίντο Ροντρίγκες που σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Νέτο, με τον Σέρχιο Κανάλες να μην καταφέρνει να σκοράρει, παίρνοντας το ριμπάουντ (28’).

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να προσέχουν λίγο περισσότερο την άμυνά τους, αν και οι γηπεδούχοι έδειχναν να πατούν καλύτερα στο γήπεδο, μην επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κάνουν το παιχνίδι τους.

Μια ευκαιρία του Ντεμπελέ με σουτ άουτ ύστερα από αντεπίθεση ήταν η πρώτη φάση άξια αναφοράς στο δεύτερο μέρος (55’), στο οποίο και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά πιο προσεκτικές στα μετόπισθεν.

Η Μπέτις απάντησε με μια γρήγορη κόντρα στην οποία ο Αραούχο πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Χουάνμι, ο οποίος στον πρώτο γύρο είχε γείρει με γκολ του την πλάστιγγα υπέρ των Βερδιμπλάνκος μέσα στο «Καμπ Νόου» (1-0).

Ο Τσάβι έριξε στο ματς τον Ομπαμεγιάνγκ αντί του Ντεπάι για να παρατάξει την βασική του επιθετική τριάδα, η οποία όμως δεν έμεινε μαζί για πολλά λεπτά. Ο προπονητής των Μπλαουγκράνα, αφού είδε το γυριστό σουτ του «Όμπα» μέσα από την περιοχή να φεύγει λίγο άουτ και ένα μοναδικό τετ - α - τετ του Φεράν Τόρες να πηγαίνει στα… σκουπίδια, φρέσκαρε και άλλο την επίθεσή του, ρίχνοντας μαζί Ανσού Φατί και Ανταμά Τραορέ, αντί Ντεμπελέ και Φεράν Τόρες.

Και, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του, ο τρομερά άτυχος μεσοεπιθετικός φώναξε «παρών», ανοίγοντας το σκορ με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, το οποίο αιφνιδίασε τον Ρουΐ Σίλβα (76’).

ANSU FATI WITH A GOAL RIGHT AFTER HE COMES ON pic.twitter.com/aiUnJ4bKOb