Ο Καρίμ Μπενζεμά ευχήθηκε σε όλους τους μουσουλμάνους για το τέλος του Ραμαζανιού, φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά.

Η περίοδος του Ραμαζανιού τελείωσε στις 2 Μαΐου και ο Καρίμ Μπενζεμά έστειλε τις ευχές του σε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου.

Φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ευχήθηκε σε όλους από τη βίλα του στην Ισπανία, τονίζοντας χαρακτηριστικά μέσα από βιντεάκι που ανάρτησε στα social media:«Ευλογημένο τσιμπούσι σε όλους τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο. Μακάρι ο Αλάχ να σας ευλογεί όλους»

Eid Mubarak to all the muslims all around the world 🌎

May Allah bless everyone 🤲🏼

Taqabbal-Allâhu Minna wâ minkum 🤍#alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/Fvoq07CXq7