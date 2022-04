Ξύλο στην Ισπανία, παίκτες της Χιχόν επιτέθηκαν στον τερματοφύλακα της Οβιέδο (vid)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ισπανία, με επτά παίκτες της Σπόρτινγκ Χιχόν να επιτίθενται βίαια στον τερματοφύλακα της Οβιέδο.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Χιχόν - Οβιέδο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Αφού ο ρέφερι σφύριξε τη λήξη του αγώνα, ένας από τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων αντάλλαξε βαριές κουβέντες με τον τερματοφύλακα των αντιπάλων και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Αμέσως ένα γκρουπ από παίκτες της Χιχόν κατευθύνθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς το μέρος του κίπερ των φιλοξενούμενων, με τις σκηνές που ακολούθησαν να παραπέμπουν περισσότερο σε αγώνα UFC παρά σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Κι αυτό διότι οι ροχιμπλάνκος άρχισαν να τον χτυπούν με μανία με κάθε τρόπο, προς μεγάλη έκπληξη των οπαδών που βρίσκονταν στις κερκίδες.

Τελικά οι συμπαίκτες του άτυχου τερματοφύλακα κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το πεδίο μάχης, με τον προπονητή της Χιχόν αργότερα να απολογείται για τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του.

Για την ιστορία εκείνη που κατάφερε τελικά να αναδειχθεί νικήτρια ήταν η Οβιέδο, η οποία επικράτησε 1-0 και σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της Segunda Division.

Disgraceful scenes last night as Sporting players just surrounded Real Oviedo goalkeeper Femenias and started hitting him 😳 pic.twitter.com/ZHMkVeBT9t