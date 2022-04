Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, τοποθετήθηκε για την παρουσία 30.000 φιλάθλων της Άιντραχτ στο «Καμπ Νόου» και ανακοίνωσε αλλαγή στην πολιτική των εισιτηρίων.

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Μπαρτσελόνα μετά την αναμέτρηση με την Άιντραχτ στο «Καμπ Νόου». Όχι μόνο για τον αποκλεισμό από το Europa League αλλά και για την παρουσία 30.000 οπαδών μέσα στο «σπίτι» των Καταλανών. Ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα, τοποθετήθηκε για το «φιάσκο», ξεκαθάρισε πως το κλαμπ δεν πούλησε εισιτήρια σε οπαδούς των «Αετών» και ανακοίνωσε πως από εδώ και στο εξής τα εισιτήρια για τους ευρωπαϊκούς αγώνες στο «Καμπ Νου» δεν θα μεταβιβάζονται.

«Επιμένουμε ότι τα 34.440 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν, ήταν εισιτήρια περιορισμένης πώλησης εκτός Γερμανίας. Ο σύλλογος δεν πούλησε εισιτήρια σε Γερμανούς οπαδούς. Ποιος αγόρασε αυτά τα εισιτήρια, το έκανε και τα έδωσε στους Γερμανούς οπαδούς, αυτό είναι προφανές. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι ένοχη για γεγονότα που οδήγησαν στο να καταλήξουν τα εισιτήρια στα χέρια Γερμανών φιλάθλων. Ωστόσο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.

Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί αυτό και θα λάβουμε μέτρα. Τα μέτρα που μπορώ να ανακοινώσω και που έχουμε υιοθετήσει, είναι ότι για διεθνή διοργάνωση, τα εισιτήρια θα είναι μη μεταβιβάσιμα. Ο σύλλογος δεν φταίει που οι άνθρωποι παραβίασαν τους κανόνες, εφαρμόσαμε όλα τα μέτρα που μπορούσαμε για να το αποφύγουμε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι πρέπει να το κάνουν παρά την ζημιά στον σύλλογο και στους φιλάθλους και τα μέλη που ήρθαν για να στηρίξουν την ομάδα στο Καμπ Νου», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Τζουάν Λαπόρτα.

