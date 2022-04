Στο 100% έφτασε η επιτυχία των επιλογών του Τσάβι στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Λεβάντε, αφού οι αλλαγές των Πέδρι, Γκάβι και Ντε Γιόνγκ άλλαξαν όλη τη ροή του ματς και χάρισαν την δραματική νίκη στους «μπλαουγκράνα».

Ξέσπασμα ξανά στις καθυστερήσεις και γκολ νίκης στο 90' + 2' από τον... συνήθη ύποπτο όταν η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά, Λουκ Ντε Γιόνγκ.

Η Μπαρτσελόνα απέδρασε από την Βαλένθια με το τελικό 3-2 επί της Λεβάντε το βράδυ της Κυριακής, με τον Τσάβι να πετυχαίνει... διάνα στις αλλαγές που επέλεξε να κάνει.

Οι τρεις από τους πέντε ανθρώπους που πέρασαν στο ματς από τον πάγκο, συνείσφεραν στον μέγιστο βαθμό για να εξασφαλιστούν οι τρεις βαθμοί και μάλιστα να γίνει η προσωρινή ανατροπή στο σκορ για το 2-1.

Πέδρι και Γκάβι πέρασαν στο ματς λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και λίγα λεπτά αργότερα συνεργάστηκαν για το γκολ του πρώτου και το προβάδισμα των Καταλανών.

Ο Λουκ Ντε Γιόνγκ πέρασε στην αναμέτρηση στο 84' και με την έξυπνη κίνησή του προς το πρώτο δοκάρι ξεφεύγοντας από το προσωπικό του μαρκάρισμα, κάρφωσε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 3-2.

Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Μπαρτσελόνα έχει πάρει τα περισσότερα γκολ από παίκτες που έχουν περάσει στα παιχνίδια με αλλαγή, μετρώντας 15 τέρματα! Top scorer σε αυτό το κομμάτι είναι ο Λουκ Ντε Γιόνγκ με 5 γκολ και ακολουθούν οι Ντεπάι και Κουτίνιο που έχουν σκοράρει από τρεις φορές προερχόμενοι από τον πάγκο.

Ο Ολλανδός επιθετικός είναι ο άνθρωπος που πριν από την αναμέτρηση με την Λεβάντε είχε σκοράρει στο 90' + 6' κόντρα στην Εσπανιόλ, είχε ισοφαρίσει απέναντι στην Ρεάλ, είχε βρει δίχτυα με την Γρανάδα και είχε χαρίσει νίκη σε ματς με την Μαγιόρκα.

