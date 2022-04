Ο αναγεννημένος Ουσμάν Ντεμπελέ είναι πρώτος σε ασίστ μέσα στο 2022 μαζί με τον Λιονέλι Μέσι.

Ο Τσάβι κατάφερε να ενώσει ξανά την Μπαρτσελόνα και να επαναφέρει στους Καταλανούς το πνεύμα του νικητή. Ειδικά σε παίκτες που πριν από μερικούς μήνες, ήταν με το ένα πόδι εκτός. Όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δείχνει αναγεννημένος υπό την καθοδήγηση του Ισπανού τεχνικού, ωστόσο το μέλλον του παραμένει στον αέρα.

Εως τώρα μετράει 23 εμφανίσεις, έχοντας απολογισμό δύο τέρματα και έντεκα ασίστ. Μία εξ αυτών μοίρασε στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο την Λεβάντε (3-2). Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι οι εννέα από τις 11 ασίστ έχουν έρθει μέσα στο '22, με τον 25χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό να μοιράζεται την κορυφή της σχετικής λίστας για το ευρωπαϊκό top-5 μαζί με τον... Λιονέλ Μέσι

9 - FC Barcelona's Ousmane Dembélé has provided the most assist in the Top 5 European Leagues in the 2022 year (nine, alongside Lionel Messi). Emergent. pic.twitter.com/YIpuWqAklh