Επειτα από ψηφοφορία που διοργάνωσε το SportBible η Ρεάλ Μαδρίτης, αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο.

Όταν μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες αντιδράσεων ανάμεσα στους φιλάθλους. Αυτοί που τη λατρεύουν και αυτοί που λατρεύουν να τη μισούν. Το πιθανότερο μάλιστα, είναι ότι οι δεύτεροι είναι περισσότεροι από τους πρώτους, όμως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, που να έχει περάσει έστω μια ώρα βλέποντας ποδόσφαιρο και να μην... τρέφει κάποιου είδους συναισθήματα για τη Βασίλισσα.

Αλλωστε αυτό αποδείχθηκε και στην πρόσφατη ψηφοφορία που διοργάνωσε το SportBible στο Twitter. Οι αναγνώστες του SPORTbible κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο». Επειτα από 34.000 ψήφους και με ποσοστό 43,4% η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή η οποία αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον πλανήτη. Στη συλλογή της έχει 13 Champions League και 34 πρωταθλήματα Ισπανίας, ενώ τη λευκή φανέλα της έχουν φορέσει κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.

What's the biggest football club in the world?