Κούμαν: Ο Λαπόρτα με απέλυσε στο αεροπλάνο μπροστά σε όλους τους παίκτες»

Ο Ρόναλντ Κούμαν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο Τζουάν Λαπόρτα του ανακοίνωσε την απόλυσή του από την Μπαρτσελόνα.

Επειτα από 40 νίκες, 11 ισοπαλίες και 16 ήττες σε 67 αγώνες η Μπαρτσελόνα τον Οκτώβρη του 2021, προχώρησε στην απόλυση του 58χρονου Ολλανδού προπονητή.

Παρ' όλα αυτά ο Ρόναλντ Κούμαν δεν ξεχνάει τα όσα έζησε με την Μπαρτσελόνα, εκφράζοντας παράλληλα τα παράπονά του για τις συνθήκες με τις οποίες δούλεψε στην ισπανική ομάδα και τις σχέσεις του με τον Τζουάν Λαπόρτα.

Μιλώντας στην εκπομπή Hoge Bomen, ο Κούμαν αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ισχυρός άνδρα των «μπλαουγκράνα», του ανακοίνωσε την απόλυσή του από την Μπαρτσελόνα.

Καθόμουν στη θέση μου, στο αεροπλάνο, με τους παίκτες ακριβώς από πίσω μου. Ο Λαπόρτα κάθεται δίπλα μου και μου λέει "Απολύεσαι". Μου είπε πως είμαι θρύλος της ομάδας, αλλά δεν το έδειξε», δήλωσε ο πρώην προπονητής των Καταλανών.

Koeman on Dutch television this weekend, about Laporta sacking him on the plane:



"One thing that hurt me about it was the players sitting behind us in the plane while I have to come and sit next to him. He always shouts I'm a club legend, prove it then.. and act differently." pic.twitter.com/kMJK7wl0hy