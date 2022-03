Κούμαν: «Γιατί έπρεπε να φύγει ο Μέσι από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα πήρε τον Φεράν Τόρες με 55 εκατ. ευρώ;»

Αιχμές κατά της Μπαρτσελόνα και του προέδρου της, Τζουάν Λαπόρτα, άφησε ο πρώην τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Ρόναλντ Κούμαν.

Επειτα από 40 νίκες, 11 ισοπαλίες και 16 ήττες σε 67 αγώνες η Μπαρτσελόνα τον Οκτώβρη του 2021, προχώρησε στην απόλυση του 58χρονου Ολλανδού προπονητή. Οι «μπλαουγκράνα» αφού πορεύτηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα με τον Σέρτζι Μπαρχουάν, πλέον έχουν τον Τσάβι στην τεχνική ηγεσία τους, με τον οποίο πηγαίνουν εξαιρετικά μιας και η ομάδα έχει «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση της βαθμολογικής κατάταξης στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στη φάση των 16 του Europa League.

Παρ' όλα αυτά ο Ρόναλντ Κούμαν δεν ξεχνάει τα όσα έζησε με την Μπαρτσελόνα και σε συνέντευξή του στην ολλανδική «destentor», εξέφρασε τα παράπονά του για τις συνθήκες με τις οποίες δούλεψε στην ισπανική ομάδα, τις σχέσεις του με τον Τζουάν Λαπόρτα αλλά την πολιτική της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι αλλά φυσικά και για τον Λιονέλ Μέσι.

«Ο Λαπόρτα μου είπε χίλιες φορές ότι ο Τσάβι δεν θα αναλάβει την Μπαρτσελόνα, καθώς του έλειπε η εμπειρία. Δεν πρόκειται να πάω σύντομα στο Καμπ Νόου. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν συνέβη τίποτα με αυτόν τον πρόεδρο. Θα ήθελα κι εγώ αυτές τις μεταγραφές που έχει τώρα η Μπαρτσελόνα.

Χαίρομαι που τα πράγματα γίνονται καλύτερα για τον σύλλογο. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Είναι υπέροχο να βλέπω τον Φράνκι Ντε Γιόνγκ να παίζει ξανά όπως παλιά, έχει τόση ποιότητα.

Συμφώνησα να φύγουν κάποιοι παίκτες λόγω της επιμονής του συλλόγου, μιας και υπήρχαν οικονομικά θέματα. Αλλά μετά βλέπεις να πληρώνουν 55 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη (σ.σ Φεράν Τόρες). Γιατί τότε άφησαν τον Μέσι να φύγει; Συνέβαινε κάτι άλλο; Γιατί έφυγε τελικά ο Μέσι; Τα χρήματα δεν ήταν σημαντικά για μένα. Ήθελα να τα πάω καλά ως προπονητής της Μπαρτσελόνα, αλλά μετά ο Λαπόρτα ήθελε να με ξεφορτωθεί. Δεν ήμουν ποτέ προπονητής για τον Λαπόρτα. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα από την αρχή. Δεν έγινε το κλικ. Έλειπε η απαραίτητη υποστήριξη από την διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός.

Koeman: "I agreed to let some players leave due to the insistence of the club, there were financial matters. But then you see them pay 55 million euros for one player after letting Messi leave? Then you wonder: Was something else going on? Why did Messi leave?" pic.twitter.com/aceJLKKxH6