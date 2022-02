Εξαιρετική κατά διαστήματα, η Μπαρτσελόνα νίκησε πειστικά την ευάλωτη αμυντικά Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-2 και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στη La Liga. Γκολάρα ο Τζόρντι Άλμπα, ωραίος και παραλίγο μοιραίος ο 38χρονος Ντάνι Άλβες, πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο του Ανταμά Τραορέ.

Ναι, επιτέλους, αυτή η ομάδα αρχίσει να θυμίζει Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί, στην καλύτερη φετινή τους εμφάνιση, νίκησαν πειστικά την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-2 και ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της La Liga, αφήνοντας εκτός τετράδας την ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε.

Το πρώτο 45λεπτο επιβεβαίωσε την αλλαγή νοοτροπίας που έφερε στην Μπάρτσα ο Τσάβι, αλλά και την πρωτοφανής αμυντική αστάθεια της Ατλέτικο, η μεγαλύτερη επί εποχής «Τσόλο». Οι Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι μετρούσαν τέσσερα διαδοχικά ματς χωρίς ήττα κόντρα στους Μπλαουγκράνα (δύο νίκες - δύο ισοπαλίες), μπήκαν δυνατά και αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους με το «καλημέρα» (8’).

Ο Κόκε βρήκε τον Λουίς Σουάρες και ο Ουρουγουανός, στην δεύτερη επιστροφή του στο «Καμπ Νόου» αλλά στην πρώτη με κόσμο, σέρβιρε άμεσα στον Γιανίκ Φερέιρα Καρασκό, ο οποίος με διαγώνιο σουτ με την μια νίκησε τον Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Η χαρά της Ατλέτικο, όμως, κράτησε ελάχιστα. Ο Ντάνι Άλβες, ο οποίος έπαιξε ουσιαστικά ως χαφ αφήνοντας τον Ρόναλντ Αραούχο να καλύπτει την πλευρά του ως δεξί μπακ - στόπερ, έκανε αλλαγή παιχνιδιού από τα όρια της περιοχής στον επερχόμενο Τζόρντι Άλμπα και ο αριστερός μπακ, με απευθείας βολέ βοηθούμενος και από το… καλάμι, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ για την γρήγορη ισοφάριση (10’).

Το 1-1 έδωσε ώθηση στην Μπάρτσα, αλλά δεν πτόησε και την Ατλέτικο, η οποία έψαξε δεύτερο γκολ με τον δραστήριο Ζοάο Φέλιξ, προτού την προδώσει και πάλι η ευάλωτη άμυνά της (ποιος θα το έλεγε…). Ο Ανταμά Τραορέ, ο οποίος στο ντεμπούτο του ταλαιπώρησε αφάνταστα τον Μάριο Ερμόσο και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τους Καταλανούς, ξέφυγε από τον αντίπαλό του και σέντραρε στην περιοχή, όπου ο μόλις 1,73 Γκάβι σκόραρε με κεφαλιά, δείχνοντας ότι έχει και αυτό το προσόν στην γεμάτη φαρέτρα του (21’).

Ο Ζοάο Φέλιξ με τον Στέφαν Σάβιτς προσπάθησαν ανεπιτυχώς να φέρουν ξανά την Ατλέτικο μέσα στο παιχνίδι, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν πάρει τον έλεγχο και, βλέποντας τα αμυντικά κενά των Ροχιμπλάνκος, μυρίστηκαν… αίμα. Ο Ανταμά άγγιξε σε δύο περιπτώσεις το 3-1, το οποίο ήρθε εντέλει μετά από στατική φάση. Φάουλ - σέντρα του Άλβες, κεφαλιά του Ζεράρ Πικέ στο οριζόντιο δοκάρι, ο Φεράν Τόρες δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί το ριμπάουντ, κάνει που κάνει όμως ο Αραούχο για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του ευρισκόμενου σε κατάσταση… ευφορίας Τσάβι (43’).

Η Μπάρτσα, παρασυρόμενη από τους 74.221 θεατές που (σχεδόν) γέμισαν το γήπεδο, «χτύπησε» και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Συνδυασμός Φρένκι ντε Γιονγκ και Γκάβι, σέντρα του δεύτερου προς τα πίσω στην περιοχή, ο Φεράν αφήνει την μπάλα να περάσει και ο Άλβες, με άπιαστο σουτ, έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας το 4-1 σε ηλικία 38 ετών και 276 ημερών (49’).

Ο καταπληκτικός Βραζιλιάνος, ο οποίος έκανε την διαφορά αγωνιζόμενος ως επιπλέον χαφ, έβαλε… τρικλοποδιά στην εξαιρετική του εμφάνιση, αφού στο 69’ αποβλήθηκε δικαίως μέσω VAR για πολύ σκληρό φάουλ στον Καρασκό και αφού έντεκα λεπτά νωρίτερα ο Λουίς Σουάρες είχε φροντίσει να μειώσει με κοντινή κεφαλιά σε 4-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο τελευταίο εικοσάλεπτο και αποσπώντας το χειροκρότημα από τους φιλάθλους που δεν ξέχασαν την τεράστια προσφορά του στον σύλλογο της Βαρκελώνης.

Παρ’ ότι έπαιζε με δέκα, η Μπάρτσα δεν απειλήθηκε ούτε σε μια φάση από μια Ατλέτικο που κρατάει μόνο το γεγονός ότι δεν έχασε την πιθανή ισοβαθμία (είχε νικήσει 2-0 στο πρώτο ματς) και, ανήμπορη, είδε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την πιθανότατα μεγαλύτερη νίκη τους στη φετινή, μεταβατική σεζόν.

Μπαρτσελόνα (Τσάβι): Τερ Στέγκεν - Ντάνι Άλβες, Αραούχο, Πικέ, Τζόρντι Άλμπα - Φ. Ντε Γιονγκ, Μπουσκέτς, Πέδρι (66’ Πέδρι) - Ανταμά Τραορέ (61’ Ομπαμεγιάνγκ), Φεράν Τόρες, Γκάβι (71’ Ντεστ).

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): Όμπλακ - Βρσάλικο (46’ Βας), Χιμένες, Σάβιτς, Ερμόσο (55’ Ματέους Κούνια) - Καρασκό, Κόκε (76’ Ερέρα), Ντε Πάουλ, Λεμάρ (55’ Ρεϊνίλδο) - Ζοάο Φέλιξ (55’ Κορέα), Σουάρες.

