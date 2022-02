Ο Τσάβι συμπεριέλαβε όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του στην αποστολή για το ντέρμπι με την Ατλέτικο, ενώ πήρε και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον οποίο συνεχίζει να υπολογίζει στα πλάνα του...

Και Ντάνι Άλβες και Φεράν Τόρες και Αντάμα Τραορέ και Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Αν οι τρεις πρώτοι εχουν φουλ αγωνιστικό ρυθμό, αυτό είναι ένα ερώτημα για τον Γκαμπονέζο που πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιάσει και ένα μικρό πρόβλημα στην καρδιά έχοντας ταξιδέψει στο Καμερούν για το Copa Africa, όμως είναι μια χαρά.

Ο «Όμπα» συμπεριλήφθηκε στην αποστολή δίχως όμως να συγκεντρώνει πιθανότητες παρουσίας στο αρχικό σχήμα, κάτι που φαίνεται ότι θα γίνει με τον Τραορέ και τον Φεράν Τόρες στους 11 που θα παρατάξει ο Τσάβι στο ξεκίνημα του Κυριακάτικου ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

