Υπό την καθοδήγηση του Τσάβι, ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Αν και η Μπαρτσελόνα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την υπογραφή του, ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει ήδη τεθεί στις υπηρεσίες του Τσάβι.

Το πρωί της Τρίτης (01/02), ο Γκαμπονέζος επιθετικός προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες στους «μπλαουγκράνα» και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, έδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι έχει να αγωνιστεί από τις 6 Δεκεμβρίου.

Η συμφωνία με τους Καταλανούς έχει επικυρωθεί και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται εντός της ημέρας (01/02). Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Τσάβι να συμπεριλάβει τον Ομπαμεγιάνγκ στα πλάνα του ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Ατλέτικο την Κυριακή (06/02, 17:15) στο «Καμπ Νόου».

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang’s (at the back) first training session as a Barcelona player.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/9qbpRkJ9B5