O Άνσου Φατί τραυματίστηκε στον μηριαίο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και το ενδεχόμενο του χειρουργείου είναι «ανοιχτό».

Ο Άνσου Φατί επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από τρίμηνη απουσία, όμως δεν πρόλαβε να το... χαρεί. Ο 19χρονος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και στην παράταση τραυματίστηκε για ακόμα μια φορά και αποχώρησε αναγκαστικά με δάκρυα στα ματιά.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως ο νεαρός ακραίος επιθετικός έχει τραυματιστεί στον μηριαίο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και βάσει των πρώτων εκτιμήσεων θα μείνει εκτός για τους επόμενους δύο μήνες. Σύμφωνα με την «AS» το ενδεχόμενο να μπει ο Φατί στο χειρουργείο για επέμβαση συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, ώστε να αποφύγει νέες υποτροπές. Οι γιατροί και το τεχνικό επιτελείο υποστηρίζουν την επιλογή της επέμβασης, όμως φυσικά η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο τον ασθενή και τους γονείς του.

Η Μπαρτσελόνα μέσω επίσημης ενημέρωσης τόνισε πως η τελική απόφαση για τη θεραπεία του νεαρού εξτρέμ θα ληφθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση που ο Φατί περάσει την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo